Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 сентября 2020 года увеличилось на 155 человек Фото: pixabay.com

В Югре, как и во всём мире, продолжается пандемия COVID-19. За последние сутки инфекцию обнаружили у ещё 155 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 229. По месту инфицирования: установленные контакты - 128, уточняется - 23.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 111, в бессимптомной форме заболевания - 14.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 33, Ханты-Мансийск – 32, Нижневартовск – 20.

Далее идут: Радужный – 11, Урай – 10, Октябрьский район – 10, Советский район – 7, Нягань – 5, Покачи – 4, Нефтеюганск – 4, Мегион – 3, Кондинский район – 3.

Замыкают список: Сургутский район – 3, Березовский район – 2, Лангепас – 1, Когалым – 1, Югорск – 1, Нефтеюганский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 64 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 21 007.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 135 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 159 573. Выздоровевших – 2 702 за весь период – 945 920. Умерших – 61, с начала периода – 20 385.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Югорчане услышат звуки сирен

В регионе проверят звуковую систему оповещения населения (подробнее)