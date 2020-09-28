Югорские огнеборцы ликвидировали 44 пожара за неделю

Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 152 пьяных водителя
С 21 по 27 сентября пожарно-спасательные подразделения ХМАО ликвидировали 44 пожара: эвакуировали 53 человека. Пожарные также вынесли из огня материальных ценностей на сумму более 11 млн рублей.
В большинстве случаев горели бани, квартиры и жилые дома, а также дачи и хозпостройки. Среди основных причин бытовых пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов, печей, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.
Всего от огня пострадали 27 строений, четыре транспортных средства. Травмы получили три человека, один человек погиб.
Кроме того, за минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения 18 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП: спасен один человек.
Сотрудники МЧС призывают жителей Югры быть предельно внимательными при использовании электрообогревателей и печей, не терять бдительности!
- Непотушенная сигарета может стать источником пожара, - напоминают югорчанам спасатели.
Специалисты советуют оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем, что поможет можете справиться с огнем на начальном этапе и избежать большого материального ущерба.
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