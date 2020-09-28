В Югре за выходные мошенники «заработали» 4 миллиона рублей. Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки зарегистрировано 23 факта краж денежных средств и мошенничества, как сообщает Пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре. Жители региона из-за своей доверчивости лишились около 4 миллионов рублей. Чаще всего граждане попадаются в руки мошенников, совершая покупки или продажи в интернете, а также злоумышленники обманывают югорчан под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного списания средств.

Так, доверчивая жительница Октябрьского района сообщила неизвестному лицу данные своей банковской карты, в результате чего лишилась 1,5 миллиона рублей. В Ханты-Мансийске женщина потеряла 100 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу через интернет. А в Нижневартовске молодой человек, продавая наручные часы, перешел по ссылке, которую ему оправили мошенники на мессенджер. После чего с его счета списали 8,5 тысячи рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переходить по непроверенным ссылкам через интернет, не сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт, совершать сделки и покупки в интернете только у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.