Югорчан призвали не мириться с пьянством за рулем Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция ХМАО проводит интернет-кампанию «Югра – территория трезвого вождения».

- С 28 сентября по 11 октября во всех муниципальных образованиях региона состоится социальная интернет-кампания «Югра – территория трезвого вождения», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Госавтоинспекция Югры призывает всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации, общественных и молодежных объединений, спортсменов, популярных людей, артистов и т.д. поддержать данное мероприятие.

Главным сообщением кампании может стать послание: «Я не пью за рулем!», «Выпил – за руль не садись», «Водители Югры за трезвость на дорогах», «Градус за рулем крадет жизнь», «Трезвые рулят!», «Води по трезвому» и др.

Участники интернет-кампании на своих страничках, в поддержку мероприятия, могут разместить в социальных сетях селфи с призывами или плакатами на заданную тематику, либо прислать для размещения в социальных сетях УГИБДД УМВД России по округу фотографии с краткой информацией, кто принял участие, на электронный адрес pbdd86@mail.ru.

Самое креативное тематическое фото станет аватаром официальной группы Госавтоинспекция Югры в социальной сети «ВКонтакте» на неделю.

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