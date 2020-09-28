Около 30 услуг в Югре переведут в цифровой вид и автоматизируют процесс школьного питания Фото: pixabay.com

Правительство Югре продолжает обсуждать проекты госпрограмм Ханты-Мансийского автономного округа на пять лет. В ходе заседаний руководители департаментов региона, замглавы округа представляют главе ХМАО Наталье Комаровой публичные декларации госпрограмм. Там отражены ключевые цели на плановый период и ожидаемые результаты.

Так, государственная программа «Цифровое развитие Югры» направлена на формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни югорчан. Предполагается улучшение условий деятельности организаций и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах госвласти.

Поэтому для этого в округе трансформируют предоставление услуг и сервисов в цифровой вид. Так, в следующем году в цифровой вид планируют перевести около 30 услуг, автоматизировать процесс школьного питания, обучат почти четыре тысячи граждан цифровым технологиям. Высокоскоростной интернет придет почти к 9,5 тысячам югорчан, к сети подключат 146 социально значимых объектов, появится региональный центр по мониторингу информационной безопасности, который обеспечивает защиту персональных данных жителей региона.

Добавим, что всего за пять лет на реализацию госпрограммы планируется потратить 3,6 млрд рублей.

- Ни одна услуга к 2025 году не должна оказываться не в цифровом виде, – подвела итог Наталья Комарова.