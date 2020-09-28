В Югре вырубленные леса восстановят на 100% Фото: pixabay.com

Правительство ХМАО продолжает обсуждение проектов госпрограмм Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие пять лет. В ходе заседаний руководители профильных департаментов региона, заместители главы округа представляют губернатору Наталье Комаровой публичные декларации госпрограмм. Там отражены ключевые цели на плановый период и ожидаемые результаты.

Например, была рассмотрена публичная декларация госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», которая нацелена на сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых по обеспечению текущих и перспективных потребностей экономики. Программа поможет также эффективнее использовать, охранять, защищать и воспроизводить леса.

Так, суммарный объем финансирования программы до 2025 превысит 42 млрд рублей. Ожидается, что отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений будет равняться 100 %.

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