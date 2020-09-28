Погода в Югре на 28 сентября: дождливый день Фото: pixabay.com

В Югре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Синоптики обещают западный ветер с переходом на северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9 ºС, при прояснениях до -1 ºС, днем +10,+15 ºС, в то же вермя в северных и восточных районах +4,+9 ºС.

Ханты-Мансийск: ожидается облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдёт небольшой дождь. Будет дуть западный ветер с переходом на северный 4-9 м/с. Температура ночью +6,+8 ºС, днем +10,+12 ºС.

Сургут: небольшой дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 3-5 м/с.

Нижневартовск: дождь. Днём +7, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: Облачно, небольшой дождь. Днём +8, ночью +3. Ветер 3-6 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +7, ночью +3. Ветер 5-6 м/с.

В этот день на Руси говорили: «Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут». Крестьяне делали разные предсказания, наблюдали за полетом птиц.