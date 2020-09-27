Югорчанка стала жертвой мошенников, продавая детское питание на «Авито» Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму обратилась жительница города, сообщившая, что её обманули мошенники. Девушка рассказала, что выставила на сайт «Авито» объявление о продаже детского питания, а злоумышленники, под видом потенциальных покупателей, предложили девушке оплатить покупку товара через перевод на карту. В результате мошеннических действий женщина сама сообщила данные банковской карты и пин-коды, пришедшие на телефон, несмотря на то, что подозревала, что её могут обмануть.

Пострадавшая специально выбрала карту, на которой нет денежных средств и продиктовав её номер, ждала поступления оплаты товара от псевдопокупателя, но деньги так и не поступили. Заподозрив неладное, женщина позвонила в банк и попыталась заблокировать карту, на что сотрудники банка ответили, что в блокировке карты нет необходимости, так как на ней нет средств.

Спустя месяц после разговора с мошенниками югорчанке сообщили из банка о задолженности по кредиту в сумме 204 тысячи рублей. По данному факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

Жители Югры уже не раз становятся жертвами мошенников и очень часто попадают в их руки через интернет, ранее мы информировали вас о подобных происшествиях.