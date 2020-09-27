Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 сентября 2020 года увеличилось на 144 человека Фото: pixabay.com

В ХМАО, как и во всём мире, продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки инфекцию обнаружили у ещё 144 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 078. По месту инфицирования: установленные контакты - 130, уточняется - 14.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 109, в бессимптомной форме заболевания - 15.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск - 31; Сургут - 31 и Урай - 13.

Далее идут: Ханты-Мансийский район – 9, Нижневартовск – 8, Советский район – 7, Октябрьский район – 7.

Замыкают список: Радужный – 6, Нефтеюганск – 5, Лангепас – 4, Нефтеюганский район – 4, Мегион – 3, Покачи – 3, Нягань – 3, Кондинский район – 2, Нижневартовский район – 2, Сургутский район – 2, Югорск – 2, Когалым – 2.

Из хороших новостей: за сутки 70 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 20 943.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 867 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 151 438. Выздоровевших – 3 068, за весь период – 943 218. Умерших – 99, с начала периода – 20 324.