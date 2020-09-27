Погода в Югре на 27 сентября: облака и солнце Фото: pixabay.com

В ХМАО ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный 4 - 9 метра в секунду. Температура воздуха ночью +4,+9 ºС, при прояснениях до -1 ºС, днем +14,+19 ºС, местами до +9 ºС.

Ханты-Мансийск: Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью +5,+7 ºС, днем +15,+17 ºС

Сургут: переменная ясно. Днём +15, ночью +10. Ветер 3-3 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём +14, ночью +11. Ветер 2-4 м/с.

Нефтеюганск: Ясно. Днём +17, ночью +11. Ветер 3-4 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +15, ночью +10. Ветер 3-5 м/с.