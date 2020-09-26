В Сургутском районе чествуют почётного жителя Валентина Замятина

Фото: Сургутский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургутском районе чествуют почётного гражданина Валентина Замятину, которому сегодня, 26 сентября, исполнилось 80 лет.

Валентин Замятин родился 26 сентября 1940 года в селе Тундрино Сургутского района. Сначала работал учителем Ляминской школы, а затем директором Песчановской и Сытоминской школ. Служил заведующим общим отделом горкома КПСС с 1975 по 1990 годы, председателем комитета по социальному развитию района с 1990 по 1993 годы, а также заместителем главы администрации Сургутского района по социальным вопросам с 1993 по 1997 годы.

Замятина называют «Народным человеком» и «Учителем по жизни». Кроме того, Валентин Петрович - автор книг «Под синим пологом лесов», «Весенний ветер», «Тропой судьбы моей», а также гимна Тундрино.

С 2013 году имя Валентина Замятина носит Высокомысовская библиотека.