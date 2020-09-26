Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 сентября 2020 года увеличилось на 147 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: ещё один человек скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 185.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили у ещё 147 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 934. По месту инфицирования: установленные контакты - 131, уточняется - 16.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 29, с симптомами ОРВИ - 91, в бессимптомной форме заболевания - 27.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск - 38; Сургут - 30 и Урай - 16.

Далее идут: Нягань - 11; Советский район - 10; Нефтеюганский район - 8, Мегион и Нефтеюганск - 4.

Замыкают список: Нижневартовск, Югорск, Белоярский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы - 3; Когалым, Лангепас, Покачи и Сургутский район - 2; Березовский, Кондинский и Нижневартовский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 92 югорчана излечился от коронавируса, с начала пандемии - 20 873.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 532 человека с COVID-19, с начала периода - 1 143 571. Выздоровевших - 6 004, за весь период - 940 150. Умерших - 169, с начала периода - 20 225.