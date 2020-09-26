В Ханты-Мансийске приступили к благоустройству парка «Долина Ручьёв»

Фото: скриншот с видео из группы "Благоустройство 2020 - Ханты-Мансийск", соцсеть "ВКонтакте"

Согласно эскизному плану на территории планируют обновить главный вход, заменить оборудование и ограждение на спортивной площадке, создать новые лыжероллерные трассы и дорожки, отремонтировать уже существующие, а также реконструировать мост, который будет выполнять ещё и роль трибуны.

Новые пешеходные маршруты составят более двух километров и будут отделены от лыжероллерной трассы. Последнюю собираются расширить до стандартов, подходящих для соревнований различного уровня. На некоторых участках планируется посеять декоративную траву и восстановить газоны.

Фото: скриншот с видео из группы "Благоустройство 2020 - Ханты-Мансийск", соцсеть "ВКонтакте"

-Уже началось благоустройство пешеходных дорожек на территории «Самаровского Чугаса» от «Долины ручьёв» до Храма Воскресения Христова. С учётом пожеланий горожан здесь появятся обзорные площадки, освещение, видеонаблюдение. В октябре эти работы завершатся, - рассказала директор департамента градостроительства и архитектуры города Елена Корчевская.

Ознакомиться с эскизным проектом «Долины ручьёв» можно в группе «Благоустройство 2020 - Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Там же можно поделиться своим мнением о проекте и высказать предложения. Некоторые горожане уже отозвались в комментариях. Так, жители предложили разместить на территории долины общественные туалеты, установить места для вывода электрических розеток, а также попросили не вырубать деревья.

Фото: скриншот с видео из группы "Благоустройство 2020 - Ханты-Мансийск", соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что «Долина ручьёв» граничит с природным парком «Самаровский Чугас». На её территории расположена «Спортивная школа олимпийского резерва», в которую входят само здание спортшколы, пункт проката инвентаря, открытая спортивная площадка, тюбинговая трасса, горнолыжный комплекс, а также лыжная трасса протяжённостью 10 километров, летом она превращается в лыжероллерную трассу длиной 3,7 километра.