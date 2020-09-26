Активисты Нижневартовска собрали более 200 мешков мусора вокруг Комсомольского озера

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске завершился городской молодёжный субботник. Участие в нём приняли представители образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений, а также жители города от 14 до 30 лет. Все они собирали мусор вокруг Комсомольского озера. Всего за чистоту боролись десять команд, в составе которых было около ста человек.

В этом году на субботнике была заложена новая традиция. Команда, которая соберёт на своём участке больше всего мусора, получает переходящий ЭкоКубок.

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

Старт мероприятию дал глава города Василий Тихонов, пожелавший участникам удачи. По итогам мероприятия лучшими стали ребята из Нижневартовского нефтяного техникума с результатом 47 мешков из 208 собранных.

Стоит добавить, что мероприятие было организовано МАУ «Молодёжный центр», департаментами общественных коммуникаций администрации города и ЖКХ, а также управлением по природопользованию и экологии.