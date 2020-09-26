Погода в Югре на 26 сентября: день будет солнечный

Погода в Югре на 26 сентября Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью +3...-2 градуса, по западу до +7, днём +8...+13 градусов, по западу до +18.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, вечером пройдёт небольшой дождь. Днём 12, ночью +5. Ветер 3-7.

Сургут: переменная облачность. Днём +12, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём +12, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днём +13, ночью +2. Ветер 3-6 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +11, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.