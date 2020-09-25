В Сургуте директор уволил сотрудницу, пока она была в декрете

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи приняли меры к защите трудовых прав 32-летней местной жительницы.

Было установлено, что в 2018 году генеральный директор организации, которая осуществляла деятельность по северному обслуживанию автотранспортных средств, незаконно уволил сургутянку. Работодатель не хотел её выплачивать социальные пособия, так как женщина пошла в декретный отпуск.

В 2018 и 2019 годах суд признал действия директора незаконными. И предприятие должно было выплатить женщине.

Однако начальник проигнорировал решение суда и ничего не выплатил своей сотруднице. Лишь только после возбуждения уголовного дела следственным отделом в этом году, 43-летний генеральный директор предприятия выплатил женщине в полном объеме, в числе которых пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, оплата отпуска на общую сумму более 286 тысяч рублей, а также компенсации, в том числе морального вреда, в связи с задержкой выплат и незаконным увольнением на сумму более 102 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело прекращено, так как подозреваемый все компенсировал.