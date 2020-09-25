В Югре из-за неосторожности горели две бани

фото: МЧС России ГУ по ХМАО-Югре

В Сургутском районе пожарные выезжали в пер. Купеческий сп Угут. Там загорелась баня. В результате пожара баня повреждена внутри по всей площади 24 м2. Причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности.

Подобное происшествие случилось и в Нефтеюганском районе. В СНТ «Энергетик» загорелась баня. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Огнеборцы спасли материальные ценности на сумму 100 000 рублей.

Так, команда пожарных выезжала в сп. Зайцева речка на улице Строителей. Там на открытой территории горел мусор. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре напоминают, что в каждой бане применяется для обогрева печь: газовая, дровяная или электрическая. Каждая парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности.

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки горящих углей. Для безопасной эксплуатации следует помнить: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные отступы от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 метров на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Еще одна причина пожара в бане – засоренный дымоход. Следует не реже одного раза в три месяца очищать дымоход от скопления сажи.