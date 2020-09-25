фото: Продукцию Когалыма будут поставлять за рубеж

Когалымская компания ООО «Чумико», которая занимается производством продукции из дикоросов, презентовали свои возможности дистрибьютерам из города Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) Raw Disctribution и MHK Trading. В ходе переговоров стороны обсудили поставки продукции не только на рынок ОАЭ, но также на рынки Ближнего Востока и Африки, в связи с тем, что Дубай занимает выгодное географическое положение и является связывающим звеном для стран соседних континентов.

Стороны договорились протестировать образец продукции югорской компании в г. Дубай, а также проанализировать спрос на данный продукт. Модератором переговоров выступил Центр поддержки экспорта Югры. В дальнейшем он обеспечит эффективное взаимодействие между компаниями, а также предконтрактную подготовку поставок.

Помимо этого, Центр берет на себя всю техническую сторону вопроса организации экспортных поставок дикоросов: экспертиза экспортного контракта, расчет логистической схемы, помощь в сертификации продукции и другие услуги, которые могут понадобиться компаниям в ходе переговорного процесса для начала экспорта продукции.