Правительство Югры заключит допсоглашение с Московским университетом

фото: Правительство ХМАО-Югры

Правительство региона приняло решение заключить допсоглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова.

- МГУ имени Ломоносова – надежный партнер автономного округа. Опыт одного из ведущих вузов мира востребован для нашего региона в части развития научной школы, активизации научно-исследовательской инновационной деятельности, повышения уровня стратегических управленческих решений по развитию региона и муниципальных образований, - подчеркнула глава региона.

Планируется новое направление – проведение социологических исследований по вопросам развития гражданского общества, включая изучение данных о состоянии некоммерческого сектора региона, социального предпринимательства, корпоративной социальной ответственности. Также сотрудничество направлено на развитие добровольчества, благотворительности, социальных инноваций и инвестиций, а также межсекторного взаимодействия в целях решения социально-экономических задач.

Как отметила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, одним из приоритетных направлений будет – достижение доли волонтеров среди населения до 15 %.