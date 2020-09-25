В Югре жители пытаются подзаработать, но лишаются денег Фото: pixabay.com

В Кондинском районе 62-летний местный житель решил подзаработать. Он наткнулся на сайт «http://exchange-iron/com» с выгодным предложением дополнительного заработка - игра на разнице курсов валют на различных торговых площадках. Решил рискнуть и повелся на уловки мошенников. Он перевел более 10 тысяч рублей. Вместо того, чтобы пополнить свои сбережения, потратил личные средства.

Другого жителя Кондинского района аферисты обманули под предлогом мнимых покупателей. Звонившие сказали, что на сайте объявлений «Авито» увидели запись о продаже квартиры и хотели бы совершить сделку. Но чтобы недвижимость досталась именно им, они предложили внести залог, узнали у югорчанина реквизиты банковской карты и похитили со счета мужчины 20 тысяч рублей.

А в Радужном 61-летнему жителю позвонили лже-сотрудники банка. Он сообщили о несанкционированных действиях с его счетом. Мошенники настояли на том, чтобы доверчивый югорчанин оформил кредит и перевел деньги в размере 200 тысяч рублей на банковские карты, привязанные к разным абонентским номерам.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела.