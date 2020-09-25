Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 сентября 2020 года увеличилось на 141 человека Фото: pixabay.com

В четверг короновирус выявили у 130 человек. Один пациента скончались. Общее число умерших достигло 183.

За последние сутки в регионе зарегистрирован 141 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 787. По месту инфицирования: установленные контакты - 132, уточняется - 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 35, с симптомами ОРВИ - 90, в бессимптомной форме заболевания - 16.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 35, Ханты-Мансийск – 30, Нижневартовск – 19, Урай – 8.

Далее идут: Югорск, Нягань - 6, Ханты-Мансийский район - 4, Октябрьский район, Белоярский район, Мегион, Нижневартовский район - 3.

Замыкают список: Радужный, Когалым, Сургутский район, Кондинский район -2, Пыть-Ях - 1.

Из хороших новостей: за сутки 77 югорчана излечился от коронавируса, с начала пандемии - 20 781.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 212 человек с COVID-19, с начала периода - 1 136 048. Выздоровевших – 4 317, за весь период - 934 146. Умерших - 108, с начала периода - 20 056.