В Белоярском районе местной жительнице перестали выплачивать пособия Фото: pixabay.com

На основании этого обращения прокуратура проверила исполнение законодательства о предоставлении мер социальной поддержки филиалом в г. Белоярский Казенным учреждением ХМАО – Югры «Центр социальных выплат».

В ходе проверки было установлено, что учреждение назначило и выплачивало несколько месяцев гражданке ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере более 30 000 рублей.

Вскоре Центр перестал выплачивать ежемесячное пособие и направил заявительнице уведомление о его возрасте. Основанием для отказа стало отсутствие регистрации заявительницы по месту жительства на территории автономного округа.

Прокурор установил, что заявительница живет с детьми и работает на территории округа более пяти лет.

В целях защиты прав жительницы города прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании решения Центра социальных выплат незаконным. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора, права горожанки восстановлены.