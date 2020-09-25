В Нижневартовске в результате ДТП пострадало три человека

фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За минувший день в регионе произошло 3 ДТП, в которых пять человек получили различной степени травмы.

Так, 24 сентября около 15 часов в Нижневартовске на пересечении улиц Ленина – Героев Самотлора, 32-летний водитель автомобиля «Хонда», по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Фольцваген», за рулем которого был 42-летний водитель.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомобиля «Фольцваген» и пассажиры автомобиля «Хонда», женщины: 31 и 36-лет получили травмы.

В Госавтоинспекции также добавили, что задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.