В Югре злоумышленники продолжают проникать в чужие квартиры и выносить оттуда телефоны Фото: pixabay.com

Так, в Сургутском районе гражданин 1972 года рождения в 4 микрорайоне города Лянтор проник в чужой дом и украл медный кабель длиною 120 метров. Сумма ущерба составила 220 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганске мужчина 1977 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного во 2 микрорайоне города, украл сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к задержанию подозреваемого.

В Нягани ранее судимый мужчина 1986 года рождения проник в квартиру жилого дома по улице Юбилейной и украл с подоконника сотовый телефон «Хонор 8С», причинив тем самым ущерб потерпевшему в размере 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские Нижневартовска установили и задержали подозреваемого 2001 года рождения, который угнал автомобиль «Шеврале Нива». В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.