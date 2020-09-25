Губернатор Югры встретилась с Владимиром Путиным

фото: Правительство ХМАО-Югры

На встрече участники обсудили региональные выборы в единый день голосования. Президент РФ Владимир Путин поздравил с избранием на высокие должности глав регионов.

Губернатор Югры Наталья Комарова, обращаясь к главе государства, доложила о значимых для страны инфраструктурных проектах, реализуемых при поддержке Президента, Правительства РФ в регионе.

Один из них - создание центра геномных исследований в Сургуте. Уже достигнута договоренность о том, что центр может быть привлечен к разработке систем хранения, изучения, обработки генетических данных, и в том числе стать уникальным хранилищем данных северных народов с целью их сохранения и развития.

Другой проект, получивший федеральную поддержку – строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Мост свяжет Россию с перспективными нефтегазовыми месторождениями, Арктикой, северным морским путем.

Кроме того, по поручению президента активно ведется работа по досрочному завершению адресной программы по расселению жителей из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.

- Хочу отметить очень важное решение правительства РФ о переносе объемов федерального софинансирования таких региональных программ. Для нас это важно, так как это создает дополнительные гарантии для выполнения этих задач, - отметила губернатор Югры.