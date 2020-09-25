В Сургуте после вмешательства прокуратуры жильцы получат квартиры Фото: pixabay.com

С 2017 года компания ООО «СеверСтрой» в микрорайоне 35 «А» возводило многоквартирный дом №5. Организация строила объект с привлечением денег дольщиков.

Согласно заключенным договорам объект должен был быть введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Но застройщик неоднократно продлевал разрешение на строительство. Из-за этого дом в 2019 году официально признан «проблемным».

Возведение дома находилось на постоянном контроле правоохранительных органов Застройщику вносились акты прокурорского реагирования, в том числе он был предостережен о недопустимости нарушения срока окончания строительства.

- В результате принятых совместно с Правительством автономного округа, администрацией г.Сургута и Департаментом строительства ХМАО-Югры мер 17 сентября 2020 года выдано разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, квартиры в котором получит 81 дольщик, - добавили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Надзорная деятельность в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого строительства будет продолжена.