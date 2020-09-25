Житель Советского прописал у себя иностранцев Фото: pixabay.com

В ходе проверки сотрудники полиции по Советскому району выявили фиктивную регистрация иностранных граждан.

Было установлено, что 48-летний местный житель по просьбе своих знакомых прописал у себя двух иностранных граждан в своем доме. Хотя иностранцы с ним в одном помещении не жили. В своем объяснении мужчина поясняет, что помог гражданам на безвозмездной основе.

В настоящее в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории Российской Федерации. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что мы уже писали о том, что в конце августа в Урай прилетел гражданин Казахстана для работы вахтовым методом. В связи с пандемией по правилам он должен был сидеть на карантине 14 дней, где по адресу его нахождения им предоставлялась временная регистрация. По истечении данного срока, иностранец должен был зарегистрироваться по новому месту жительства, которого у него не было. В дальнейшем к подозреваемому за помощью обратился знакомый иностранца, которому номер телефона дал таксист.

Таким образом, подозреваемый 1976 года рождения и осуществил фиктивную регистрацию гражданина Казахстана заранее зная, что жилье для проживания предоставлять не будет. В отношении мужчины тоже возбудили уголовное дело.