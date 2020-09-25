Погода в Югре на 25 сентября: преимущественно без осадков Фото: pixabay.com

В Югре 25 сентября преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, днем порывами сильный. Температура ночью -1,+4, днем +8,+13.

Ханты-Мансийск: облачно. Днём +2, ночью +10. Ветер 4.6 м/с.

Сургут: облачно. Днём +10, ночью +3. Ветер 4 м/с.

Нижневартовск: пасмурно. Днём + 11 ночью +5. Ветер 3.7 м/с.

Нефтеюганск: местами дожди. Днём +10, ночью +3. Ветер 4.3 м/с.

Когалым: облачно. Днём +9, ночью +4. Ветер 3.7 м/с.