Житель Нефтеюганска потерял документы и деньги

фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Мужчина приехал в окружную столицу по работе, в офисе организации разрешил все вопросы с коллегами и после полудня отправился домой, в Нефтеюганск. По пути, на выезде из Ханты-Мансийска, заехал на АЗС заправить автомобиль. Зашел в помещение, оплатил топливо и вернулся к авто. В этот же момент зазвонил телефон. В спешке доставая телефоны, мужчина положил папку с документами и деньгами на багажник машины. Переговорил, убрал телефоны, вытащил заправочный пистолет из бака и поехал в сторону дома. Подъезжая к Пойковскому, мужчина вспомнил, что на АЗС не положил папку в автомобиль. Он позвонил коллегам, чтобы те съездили осмотреть заправочную станцию, но ничего не бвло. Тогда нефтеюганец позвонил в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» и сообщил о пропаже документов и 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно приступили к поиску.

Как оказалось, спустя несколько минут после отъезда с АЗС забывчивого водителя, на заправку приехал служебный автомобиль, водитель которого обнаружил бесхозную папку.

- Смотрю на дороге лежит папка, припарковался, поднял и прибрал в салон авто. После завершения рабочего дня хотел установить владельца и вернуть вещи. Среди содержимого папки увидел доверенность, где были указаны персональные данные, но какие-либо контактные телефоны отсутствовали. Решил связаться с коллегами из городского отдела полиции и передать находку. Но они оказались оперативнее. По камерам видеонаблюдения, установленным на АЗС, они увидели, что пропажу нашел я, созвонились со мной и выяснили, что папка в надежных руках, - рассказал Александр Сазонов, водитель АТХ ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по ХМАО – Югре».

На следующий день пропажа была возвращена владельцу в целости и сохранности.