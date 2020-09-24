Житель Урая фиктивно зарегистрировал иностранца

В дежурную часть поступило сообщение от участкового о том, что гражданин 1976 года рождения фиктивно поставил на учет иностранного гражданина по месту пребывания в своем жилом помещении.

Подозреваемый пояснил, что в конце августа в Урай прилетел гражданин Казахстана для работы вахтовым методом. В связи с пандемией по правилам он должен был сидеть на карантине 14 дней, где по адресу его нахождения им предоставлялась временная регистрация. По истечении данного срока, иностранец должен был зарегистрироваться по новому месту жительства, которого у него не было. В дальнейшем к подозреваемому за помощью обратился знакомый иностранца, которому номер телефона дал таксист.

Таким образом, подозреваемый 1976 года рождения и осуществил фиктивную регистрацию гражданина Казахстана заранее зная, что жилье для проживания предоставлять не будет.

В отношении нарушителя возбуди уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, и может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.