Житель Пыть-Яха лишился более 1,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть обратился местный житель 1981 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые украли у него более 1,5 миллионов рублей.

Мужчине позвонили из брокерской фирмы и предложили вступить в фондовую биржу «Wins-Trade», где заявитель мог приобрести иностранную валюту и заработать. Заинтересовавшись предложением, он в этот же день зарегистрировался на торговой площадке «Wins-TrideLTD», заполнил личные данные и электронную почту. Брокер рассказал мужчине о большой выгоде при покупке валюты, но для того чтобы работать на площадке торгов, попросил его активировать свой лицевой счет и внести первую сумму 50 долларов.

После внесения первой оплаты, потерпевшему перезвонил финансист брокерской компании и посоветовал открыть «Qiwi» кошелек, чтобы было удобнее работать по переводам на покупку активов и вывода денег. В дальнейшем аферист предложил приобретать активы один раз в день на определенную сумму, так как в компании проводится контроль регулятора для контроля прибыли трейдеров. Также злоумышленник убедил заявителя в том, что они не являются мошенниками и у них есть команда аналитиков, которые отрабатывают всю стратегию по получению прибыли.

Доверившись мошенникам, мужчина совершил 8 переводов на сумму 270 тысяч рублей для покупки активов. Так, потерпевший несколько дней вёлся на уловки аферистов. И конечном итоге, перевел мошенникам 1 миллион 540 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».