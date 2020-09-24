В Югре юные пешеходы попадают по колеса автомобилей

фото: УМВД РФ по ХМАО-Югре

За минувшие сутки на территории региона произошло пять ДТП, в которых два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, три человека получили травмы.

Так, в Сургуте около 13 часов на Нефтеюганском шоссе 62-летний водитель автомобиль «Грейт» сбил 12-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, перебегала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка получила травмы.

Также в Сургуте около 14:00 на улице Геологическая 55-летний водитель «Рено», сбил 10-летнего мальчика, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Напомним, что в Мегионе на улице Заречная 30-летний водитель «БМВ» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 9-летний мальчик погиб на месте.

В Госавтоинспекции добавили, что полицейские задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.