В Нижневартовске теперь врача можно вызывать через мессенджер

фото: Администрация г. Нижневартовска

Для этого достаточно указать в сообщении свои данные: ФИО, дату рождения, адрес и причину обращения.

Так, за три дня зарегистрировано более 20 вызовов и 16 заявок на лекарства.

- Это позволяет оперативно передать вызов диспетчеру или напрямую доктору, а не тратить время на выяснение всех данных по телефону, – прокомментировала и.о. старшей медицинской сестры отделения регистратуры Татьяна Ермолаева. Новый сервис оценили и горожае - в первый же день его работы поликлиника получила положительные отзывы в своих аккаунтах в социальных сетях. Вартовчане предложили задействовать услугу и в других поликлиниках города.

– Ежедневно мы стараемся улучшить работу поликлиник, организуя процесс работы таким образом, чтобы сократить время ожидания пациентами до минимума. В том числе это касается и вызова врача на дом. Сегодня существует масса возможностей оптимизировать процесс передачи данных для вызова врача. Мы решили пока протестировать такой способ, с помощью популярного мессенджера. WhatsApp сейчас использует практически каждый второй житель нашего города. Если сервис приживется, то будем использовать его повсеместно, – рассказала главный врач Светлана Воронина.