Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 сентября 2020 года увеличилось на 130 человек Фото: pixabay.com

https://yandex.ru/covid19/stat#countries

За последние сутки в регионе зарегистрировано 130 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 646. По месту инфицирования: установленные контакты - 118, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 31, с симптомами ОРВИ - 86, в бессимптомной форме заболевания - 13.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 32, Ханты-Мансийск – 20, Нижневартовск – 16, Урай – 9.

Далее идут: Нефтеюганский район – 8, Лангепас – 6, Нягань, Покачи, Югорск, Октябрьский район – 5.

Замыкают список: Нефтеюганск, Советский район – 4, Когалым, Нижневартовский район – 3, Кондинский район – 2, Мегион, Радужный, Сургутский район – 1

Из хороших новостей: за сутки 101 югорчанин излечился от коронавируса, с начала пандемии - 20 704.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 595 человека с COVID-19, с начала периода - 1 128 836. Выздоровевших – 6 130, за весь период - 929 829. Умерших - 149, с начала периода - 19 948.