В Югре стартовала регистрация на «Финансовую грамотность» Фото: pixabay.com

«Финансовая грамотность» поможет из любой точки региона получить равный доступ к финансовым знаниям и предоставит возможность живого общения с профессионалами финансового федерального и мирового рынка.

Форум состоится 30 сентября. Одновременно там будут работать три площадки. На главной сцене выступят ведущие федеральные эксперты, а также представители органов власти. Один из приглашённых – успешный бизнесмен Илья Пантелеймонов расскажет, как заставить время и деньги работать на себя и для чего управлять личными финансами.

Также участники форума пообщаются с основателем рекламного агентства YDigital обладателем золота и серебра Tagline, автором самых масштабных механик геймификации в РФ на платформе ВК Виталием Крюковым.

Для югорских предпринимателей организаторы форума создали отдельную площадку. На ней представители делового сообщества с федеральными коллегами затронут темы построения финансовой модели, роли бизнес-плана в привлечении финансирования и как использовать отчётность для построения аналитики финансовых аспектов.

Форум организован Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Правительством автономного округа.

Участие в мероприятие бесплатное. Для этого необходима предварительная регистарция на сайте: https://synergy.online/lp/finance/#about