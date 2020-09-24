Житель Урая хранил у себя дома боевую гранату Фото: pixabay.com

В полицию обратилась гражданка 1964 года рождения. Женщина рассказала, что обнаружила у мужа в сейфе гранату.

На место происшествия выехали правоохранительные органы. В ходе осмотра они обнаружили в частном доме три сейфа, один из которых был открыт. В сейфе действительно находился предмет конструктивно схожий с гранатой. Обнаруженное было упаковано и направлено на экспертизу в г. Ханты- Мансийск.

Заявительница рассказала сотрудникам полиции, что в настоящее время они с супругом находятся в не очень хороших отношениях, но живут вместе. Около 10-12 лет назад она видела похожий предмет у мужа, но не придала значения. Дети также рассказали, что отец им показывал похожую гранату, и она хранилась в кухонном шкафу, когда еще не было сейфа.

Экспертиза подтвердила, что найденный предмет является ручной осколочной гранатой РГД-5 и взрывателем УЗ РГМ-2 ручной гранаты промышленного изготовления и относится к категории боеприпасов, которые гражданин 1962 года рождения незаконно хранил в доме.

Подозреваемый сказал, что оружие он купил в другом городе. Ему сказали, что это всего лишь макет. Сотрудники полиции установили, что югорчанин коллекционировал оружие.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «Незаконное хранение взрывных устройств». Подозреваемому избрана мера государственного принуждения в виде обязательства о явке и грозит наказание до пяти лет лишения свободы.