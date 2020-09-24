В Югре прошла операция «Розыск» Фото: pixabay.com

УФСИН России по ХМАО-Югре вместе с сотрудниками полиции приняли участие в межгосударственном оперативно-профилактическом мероприятии стран СНГ «Розыск».

Розыск проводился на всей территории Югры. В данном мероприятие участие приняли более 70 человек: сотрудники аппарата управления, личный состав колоний и СИЗО, а также сотрудники уголовно-исполнительных инспекций.

Всего проверили 110 адресов предполагаемого местонахождения разыскиваемых.

В результате операции «Розыск» сотрудниками отдела розыска УФСИН России по ХМАО-Югре установлены адреса проживания 8 осужденных, которые находятся в федеральном розыске. Задержанных доставили в отделы полиции.

Так, находящийся в федеральном розыске гражданин Республики Башкортостан, 1988 года рождения, скрывался от правоохранительных органов с октября 2018 года. Он был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Наказание суда молодой человек игнорировал.

Сотрудники отдела розыска УФСИН России по ХМАО-Югре, получив оперативную информацию о том, что молодой человек скрывался у своей сожительницы в г. Нижневартовске, через соцсети выяснили предполагаемые места пребывания и работы. В итоге преступника задержали в одном из ТЦ Нижневартовска и заключили под стражу до принятия решения о замене обязательных работ на реальное лишение свободы с отбыванием наказания в местах лишения свободы.