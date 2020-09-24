В Сургутском районе женщина стащила у приятеля банковскую карту Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступила заявление о краже денежных средств с банковской карты. Потерпевшим стал житель поселка Солнечный 1975 года рождения. Неизвестные сняли с его карты более 6 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя знакомая потерпевшего.

Нарушительница рассказала полицейским, что в ходе распития спиртных напитков похитила у заявителя банковскую карту, которой впоследствии расплачивалась в магазине за продукты питания.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что это не первый случай, когда в ходе застолья один приятель у другого ворует банковскую карту. Ранее мы писали, 29-летняя жительница Советского, находясь в гостях у своей подруги, завладев ее кредитной картой, имея доступ в мобильное приложение банка, похитила с банковского счета 35 тысяч рублей.