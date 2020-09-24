В Нижневартовске появилась уникальная методика лечения для ветеранов

фото: Администрация г. Нижневартовска

Нижневартовская городская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив финансовую поддержу на реализацию общественно значимого проекта «Здоровье ветеранов» (комплексная медицинская реабилитация ветеранов боевых действий).

В рамках проекта проведут бесплатные медицинские исследования для 178 ветеранов, которые приживают в Нижневартовском районе и самом городе.

При оказании реабилитационных услуг будет принцип общесистемной магнитотерапии (инновационная и современная процедура восстановительной терапии) на установке магнитотерапевтичеcкой низкочастотной, с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТвп - «Мадин» (магнитотурботрон), которая приобретена и установлена в Центре «Красная звезда» по адресу: город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 2, строение 1.

Отметим, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в ХМАО – Югре реализация проекта будет возможна после снятия режима ограничений. По всем вопросам можно обращаться к менеджеру проекта Яне Винцевне Радионовой по телефону 8(904)483-26-06.