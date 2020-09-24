Жителей Сургута приглашают на субботники

фото: Администрация г. Сургута

Коллективы, организации города, а также активистов ждут на городских субботниках 25 и 26 сентября. На этой неделе в Сургуте пройдут экологические акции «Чистое дело», «Чистый берег», «Зеленая Россия», «Чистый город», «Чистый лес».

-Каждый желающий может присоединиться к акциям и внести полезный вклад в сохранение природы и поддержание чистоты города. Мероприятия организуются с соблюдением всех необходимых мер безопасности по защите от новой коронавирусной инфекции, – отметила директор Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова.

Привести в порядок планируется девять лесопарковых и прибрежных зон общей площадью более 50 гектаров: участок вдоль улицы Туманной, территория парка в микрорайоне № 43, Югорский тракт от автозаправки до спасательного центра. Нуждается в очистке пойма в сквере геологов, Нижневартовский тракт, берег реки Черной.

Участники субботников получат перчатки и мешки для сбора мусора. Они поделятся на небольшие группы от 30 до 50 человек. Начало субботников в 10.00.

Коллективные и индивидуальные заявки на участие в экологических акциях принимаются по телефону: 95-80-27.