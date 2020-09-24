В Югре рецидивист склонял сокамерников к терроризму

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Его подозревают к публичным осуществления террористической деятельности и оправдание терроризма.

Следствие установило, что подозреваемый, отбывая наказание с 2008 года за убийство в одной из исправительных колоний округа, в период с 2016 по 2019 годы публично, в присутствии других сокамерников показывал видеоролики боевых действий, оправдывал терроризм. Помимо этого, он призывал к участию в деятельности международной террористической организации. Также призывал принимать активное участие в вооруженных операциях на территории Сирийской Арабской Республики.

- Деятельность подозреваемого не ограничивалась пределами исправительной колонии. Имея в пользовании мобильный телефон, злоумышленник продолжал общение на темы террористической деятельности с лицами, отбывшими заключение и освобожденными из-под стражи, преследуя цель их склонения к участию в террористической деятельности. Кроме того, подозреваемый распространял аналогичные вышеуказанным видеоролики в интернете, - добавили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.