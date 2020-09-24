В Мегионе водитель иномарки сбил школьника

Днем 23 сентября в Меионе на пересечении улиц Заречная – Губкина произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, ученик начальной школы перебегал проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Водитель автомобиля «БМВ», мужчина 1989 года рождения, наехал на ребенка, в результате чего мальчик скончался.

На месте происшествия ДТП работали наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что недавно писали о том, как пенсионер перебегал дорогу, а его сбил автобус. Инцидент произошел в Сургуте 59-летний водитель наехал на 65-летнего мужчину, который переходил дорогу в положенном месте, но на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что пешеходы – одни из наиболее уязвимых участников дорожного движения. Аварии с участием пешеходов происходят, в том числе, по причине безответственности или невнимательности, как водителей, так и самих пеших участников движения.