Погода в Югре на 24 сентября: местами небольшой дождь
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В Югре 24 сентября местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура +1,+6, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура +7,+12.
Ханты-Мансийск: облачно. Днём +8, ночью +5. Ветер 4.3 м/с.
Сургут: пасмурно. Днём +10, ночью +4. Ветер 5.5 м/с.
Нижневартовск: пасмурно. Днём + 9, ночью +5. Ветер 5 м/с.
Нефтеюганск: местами ливни. Днём +10, ночью +3. Ветер 5.9 м/с.
Когалым: облачно. Днём +10, ночью +2. Ветер 6.7 м/с.