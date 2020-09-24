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Погода в Югре на 24 сентября: местами небольшой дождь

Не стоит забывать про зонтик
Дарья Корсун
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Погода в Югре на 24 сентября: местами небольшой дождь

Погода в Югре на 24 сентября: местами небольшой дождь

Фото: pixabay.com

В Югре 24 сентября местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура +1,+6, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура +7,+12.

Ханты-Мансийск: облачно. Днём +8, ночью +5. Ветер 4.3 м/с.

Сургут: пасмурно. Днём +10, ночью +4. Ветер 5.5 м/с.

Нижневартовск: пасмурно. Днём + 9, ночью +5. Ветер 5 м/с.

Нефтеюганск: местами ливни. Днём +10, ночью +3. Ветер 5.9 м/с.

Когалым: облачно. Днём +10, ночью +2. Ветер 6.7 м/с.