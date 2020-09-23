В Сургуте мошенник на женщину оформил кредит на сумму более одного миллиона рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1962 года рождения. Она сообщила о факте мошенничества в ее адрес.

Так, жительнице Сургута неизвестный позвонил на телефон. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил женщине, что на её имя оформлено несколько кредитов. Гражданка ответила, что это ошибка и у неё нет действующих кредитов. Тогда злоумышленник пояснил, чтобы отменить данные операции необходимо оформить новый кредит, обналичить и перевести деньги на другой счет.

Потерпевшая была уверена, что разговаривает с сотрудником банка и выполнила все инструкции мошенника. Она перевела на его счёт денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники УМВД РФ по ХСАО-Югре сообщают, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать следующим правилам: