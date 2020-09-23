Актеры из Нижневартовска покорили столицу

фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

«Артмиграция» - это фестиваль, организованный Союзом театральных деятелей России. В Москве актеры представили спектакль по пьесе драматурга Алексея Житковского «Горка».

Как рассказала художественный руководитель городского драматического театра Наталья Наумова, показ на фестивале «Артмиграция» прошел с большим успехом.

Участие в «Артимиграции» - это знакомство с творчеством театров из других городов России, обмен опытом и впечатлениями. В наступившем сезоне мы впервые вышли на «живую» сцену. И нам приятно, что это случилось в столице, - поделилась Наталья Наумова

В рамках «Артмиграции» состоялось обсуждение спектакля со зрителями, участниками фестиваля, начинающими и опытными театральными критиками, членами экспертного совета. Театровед, критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев отметил важные моменты в постановке городского драматического театра.

Поездка на фестиваль «Артмиграция» подарила коллективу городского драматического театра позитивный заряд на театральный предстоящий сезон. А он в этом году у городского драматического – 25-й по счету.

Отметим, что спектакль «Горка» по пьесе Алексея Житковского создан режиссёром Иваном Миневцевым как итог режиссёрской лаборатории «Новые смыслы» под руководством театрального критика Павла Руднева в рамках совместного проекта Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория и компании СИБУР «Арт-лаборатории». Премьера состоялась 15 ноября 2019 года.