В Нижневартовске поездка за рулем в пьяном виде закончилась для мужчины лишением свободы

фото: СУ СК РФ

Нижневартовский городской суд признал виновным местного жителя в том, что он ездил в состоянии алкогольного опьянения за рулем, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление.

Было установлено, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Тогда злоумышленнику было назначено наказание в виде лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

В январе 2020 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.