Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 сентября 2020 года увеличилось на 125 человек Фото: pixabay.com

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За последние сутки в регионе зарегистрировано 125 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 516. По месту инфицирования: установленные контакты - 107, уточняется - 18.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 38, с симптомами ОРВИ - 73, в бессимптомной форме заболевания - 14.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут – 30, Нижневартовск – 20, Ханты-Мансийск – 11, Нефтеюганск – 10, Советский район – 9.

Далее идут: Лангепас, Покачи, Ханты-Мансийский район – 6, Нягань, Урай – 5, Белоярский район, Нефтеюганский район – 4. Замыкают список: Радужный – 3, Когалым, Мегион – 2, Октябрьский район, Сургутский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 77 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 603.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 431 человека с COVID-19, с начала периода - 1 122 241. Выздоровевших – 5 750, за весь период - 923 699. Умерших - 150, с начала периода - 19 979.