В Нефтеюганске стартовала прививочная кампания

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Дмитрий Мальцев, главный врач Нефтеюганской больницы стал личным примером и поддержал прививочную кампанию.

- Всего в Нефтеюганске планируется привить почти 51 000 взрослых и свыше 20 000 детей. Прививочная кампания проходит в хорошем темпе, очень мало отказов. На 18 сентября привито 1075 сотрудников больницы, более 13 тысяч человек взрослого населения, 5507 детей, - отметил Дмитрий Валерьевич.

Грипп является одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения. Поэтому, в первую очередь, должны сделать прививку медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений и другие. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, который поможет свести риск заболевания к минимуму.

Также к группе риска относятся дети с шести месяцев, учащиеся 1 - 11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, лица старше 60 лет, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, получатели услуг социального обслуживания.