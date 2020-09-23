В Сургуте злоумышленник украл с дачи инструменты стоимостью 10 000 рублей Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в округе произошло 47 преступлений и 9 083 правонарушений.

Так, в Сургуте гражданин 1954 года рождения проник на дачный участок, расположенный в СОТ «Берендей», и украл инструменты стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежащее заявителю. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.

В Нефтеюганске полицейские остановили автомобиль под управлением гражданина 1993 года рождения. Молодой водитель находился за рулем нетрезвым, будучи лишенным права управления. Возбудили уголовное дело, нарушителю избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

В Нягани возбудили уголовное дело в отношении гражданина 1978 года рождения, у которого нашли и изъяли наркотики, общей массой 0,622 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина имел проблемы с законом.

Полицейские в Сургуте установили подозреваемого 1997 года рождения, который украл колесо велосипеда марки «Stern» находящегося в подъезде дома по проспекту Мира. Ущерб заявительнице составил 6 тысяч рублей.