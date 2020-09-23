В Нефтеюганском районе сразу четыре автомобиля попали в ДТП

фото: Госавтоинспекция Югры

За минувший день в регионе произошло 4 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.

Так, около 12 часов на 569 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, столкнулись четыре машины: «Рено» под управлением 39-летнего водителя, «Лада» под управлением 56-летнего водителя, «Маз» под управлением 35-летнего водителя и «Хендай» под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТПводитель и 57-летняя пассажирка автомобиля «Лада», а также 36-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» получили травмы.

Как добавили в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4– за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки транспортного средства.